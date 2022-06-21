Москва, 21 июня, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Беспрецедентный по интенсивности и объему набор санкций против России не достиг цели, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Дефолта российской экономики не случилось, а по факту появились обратные эффекты санкций. После введения санкций цена на нефть превысила $110 за баррель.

Сокращение импорта и наращивание сырьевого экспорта привело к положительному сальдо торгового баланса и укрупнению рубля. По итогам первого квартала рубль объявлен самой недооценённой валютой.

Более того, санкции мало коснулись рядовых граждан, что не дало расшатать социальный баланс в обществе.

Но риски для российской экономики все равно остались и при проведении стабилизационный политики необходимо учитывать долгосрочные эффекты санкций», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия располагает богатыми запасами энергоресурсов и продовольствия, что позволяет ей эффективно противостоять западным санкциям, заявил глава отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сюй Полин.

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