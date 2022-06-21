Санкт-Петербург, , 15:15 — REGNUM Во время проведения 22 июня общероссийской минуты молчания по случаю 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны в Петербурге будет остановлено движение наземного городского пассажирского транспорта.

22 июня Дарья Драй © ИА REGNUM

Как пояснили 21 июня в Смольном, 22 июня в 12:15 мск пассажиры метрополитена услышат звук метронома и присоединятся к минуте молчания. Участие в акции памяти для пассажирского транспорта Петербурга пройдет согласно правилам дорожного движения.

Напомним, в День памяти и скорби проезд ветеранов инвалидов Великой Отечественной войны, блокадников и бывших узников концлагерей в общественном транспорте Петербурга будет бесплатным.

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