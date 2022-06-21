Вашингтон, , 15:01 — REGNUM Президент США Джо Байден рассматривает возможность отмены пошлин на ряд китайских товаров для обуздания инфляции, но до предстоящего вскоре саммита «Большой семерки» решение вряд ли будет принято, как сообщили Reuters осведомленные источники.

Джо Байден

Советники Байдена изучают введенные еще бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом пошлины, многие из которых, по их мнению, не имеют стратегического значения, утверждают источники.

Представитель Белого дома заявил, что цель состоит в том, чтобы привести тарифы в соответствие с экономическими и стратегическими приоритетами США, защитить интересы работников и важнейших отраслей промышленности, но при этом не допустить «ненужного повышения расходов для американцев».

Как стало известно из двух источников в Белом доме, после нескольких недель ожесточенных дебатов по этому вопросу Байден высказался за быстрые действия по тарифному вопросу, желая использовать любые рычаги для снижения растущей инфляции в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

«Разговоры по этому вопросу продолжаются и активизируются», — сказал агентству Reuters высокопоставленный представитель администрации. Но это не простой выбор, отменять все тарифы или не отменять — «это должно иметь стратегический смысл».

Бывший торговый чиновник США Маргарет Секута, которая сейчас возглавляет лоббистскую фирму Capitol Counsel, сказала, что ослабление тарифов, скорее всего, окажет несущественное влияние на инфляцию и его полное вступление в силу может занять около восьми месяцев.

«Экономически это не имеет смысла, но может помочь справиться с психологическим воздействием высокой инфляции», — заявила она и добавила, что администрация пытается проанализировать, какие именно действия могут оказать наибольшее влияние на цены.

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