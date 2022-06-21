Ростов-на-Дону, , 15:00 — REGNUM В Ростове-на-Дону началось строительство музея имени Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны, почётного гражданина города Геворка Андреевича Вартаняна. Об этом 21 июня написал в своём телеграм-канале сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Экспозиция «Хроники войны» в краеведческом музее Марина Каширская © ИА REGNUM

Согласно проекту, фасады здания выполнены в классическом стиле. Для сохранения исторической стилистики планировочной структуры периметральной застройки кварталов центра города, застраивавшегося в середине XIX — начале XX веков жилыми и доходными домами в стиле неоклассицизма, модерна и эклектики, применён приём создания дворового пространства перед главным фасадом — курдонера, уточнил Логвиненко.

Четырёхэтажный музей появится на улице Серафимовича к июню 2027 года. В нём будут созданы залы для просмотра видеоматериалов и презентаций.