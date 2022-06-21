Сеул, , 15:00 — REGNUM Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон встретился 21 июня с директором Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) Дэном Смитом, сообщает Yonhap News.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи Ким Гон объяснил политику нового правительства Южной Кореи в отношении КНДР, направленную на создание прочного мира, а Смит, в свою очередь, подчеркнул, что SIPRI и международные исследовательские институты прилагают усилия для взаимодействия с КНДР, а также призвал Пхеньян прекратить провокации и вернуться на путь диалога и дипломатии.

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира — шведский аналитический центр, занимающийся изучением проблем мира и конфликтов, прежде всего, вопросов контроля над вооружениями и разоружения.