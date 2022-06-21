Вашингтон, 21 июня 2022, 14:57 — REGNUM Американских военнослужащих, проходящих обучение в Военной академии США в городе Уэст-Пойнт, будут обучать критической расовой теории, об этом со ссылкой на документы сообщает 20 июня Fox News.
Согласно документам, полученным Judicial Watch и переданным Fox News, на «прогрессивных» уроках кадетов спрашивают о том, что такое быть белым, одновременно побуждая их применять к своим ответам критическую расовую теорию.
Более 600 документов были переданы Judicial Watch только после того, как консервативная организация подала в суд на министерство обороны США.