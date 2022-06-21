Магас, 21 июня, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В Ингушетии окажут материальную помощь семьям погибших сотрудников правоохранительных органов. Им раздадут продуктовые наборы, собрать которые помогли представители органов власти, в том числе глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Благотворительность

«Порядка 500 семей сотрудников правоохранительных органов, погибших в разные годы при исполнении служебного долга, получат благотворительную помощь. От имени Главы Ингушетии членам семей раздадут продуктовые наборы, в которые входят сахар, мука, мясо, чайные наборы и сладости», — говорится в сообщении пресс-службе руководителя региона.

По его словам, в ходе терактов и уничтожения бандитского подполья в годы становления республики погибли около 500 сотрудников правоохранительных органов. Народ Ингушетии помнит своих героев и благодарен им за то, что они установили мир на ингушской земле ценой своих жизней.