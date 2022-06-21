Москва, 21 июня, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Посол Европейского союза в Москве Маркус Эдерер и замглавы МИД России Андрей Руденко обсудили ситуацию на Украине. Об этом Эдерер заявил 21 июня журналистам.

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Посла ЕС вызвали в российский МИД в связи с запретом Литвы на транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза. Эдерер больше часа общался с Руденко.

По словам посла, он «изложил принципиальную позицию ЕС» в отношении российской спецоперации на Украине, в частности, назвал её «нарушением международного и гуманитарного права».

Как сообщало ИА REGNUM, Эдерер призвал российскую сторону не обострять ситуацию с транзитом через Литву и решить вопрос дипломатическим путём.

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