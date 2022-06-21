Ташкент, 21 июня, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Книжные фонды библиотек Узбекистана пополнились изданиями из Башкирии. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии.

Francisco Anzola Ташкент, Узбекистан

Сообщается, что официальная делегация региона, которую возглавил первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Азат Бадранов, приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных национальному празднику Сабантуй, 30-летию Башкирского общественного культурного центра г. Ташкент.

Отмечается, что помимо этого, делегация посетила национальную библиотеку Узбекистана имени Алишера Навои и религиозный комплекс Хазрати-Имам.

Сообщается, что в рамках соглашения о сотрудничестве между библиотеками была организована передача книг для библиотек Узбекистана.

Так, книжные фонды библиотек Узбекистана пополнились изданиями о культуре, искусстве, литературе, науке, истории Башкирии, в том числе были подарены «История башкирского народа» в семи томах, энциклопедия «Башкирия» в семи томах, а также книги по этнографии, произведения башкирских авторов на русском и башкирском языках.