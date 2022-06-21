Москва, , 14:58 — REGNUM Депутат Госдумы Яна Лантратова (СРЗП) предложила внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс для борьбы с незаконным ввозом насвая, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

КоАП РФ Pravo.ru

В ходе обсуждения законопроекта о введении требований к некурительному табаку она рассказала, что в мае 2021 года иркутская таможня выявила 238 фактов незаконного ввоза насвая. Правонарушители были привлечены к административной ответственности по статье кодекса, которая предусматривает штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

«Это очень удобный способ избежать строгого наказания. Может быть, стоит проработать вопрос о борьбе с теневым рынком путем внесения изменений в КоАП и Уголовный кодекс, потому что это вопрос жизни и здоровья, в том числе, наших детей», — сказала Лантратова, обращаясь к заместителю министра сельского хозяйства Ивану Лебедеву.

Он ответил, что в министерстве поддерживают предложение.

«Мы, безусловно, полностью поддерживаем ужесточение с точки зрения административной и, возможно, даже уголовной ответственности», — пояснил Лебедев.

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