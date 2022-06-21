Калуга, 21 июня, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Мальчик в возрасте двух с половиной лет выпал 20 июня из окна квартиры, расположенной в доме на улице Амелина Калуги. Ребенок госпитализирован в областную детскую клиническую больницу. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Калужское региональное следственное управление СК России

По предварительным данным, мальчик находился на кухне с матерью, которая готовила еду. Ребенок сидел на подоконнике, и в какой-то момент облокотился на москитную сетку и выпал из окна третьего этажа. Мальчик упал на газон и ушибся. В рамках процессуальной проверки, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, выясняют условия жизни ребенка. Мальчик воспитывается в семье приезжих, при установлении обстоятельств произошедшего возникли сложности из-за слабого знания родителями русского языка. По результатам проверки будет принято решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 17 июня в калужском городе Киров из окна квартиры, расположенной на третьем этаже выпал трехлетний мальчик, который облокотился на москитную сетку и выпал на улицу вместе с ней.