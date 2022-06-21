Минск, , 23:01 — REGNUM России и Белоруссии следует отказаться от желания войти в западную цивилизацию и перейти на собственный национальный путь развития. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 21 июня высказал белорусский философ Лев Криштапович.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«На что рассчитывал Запад, вводя санкции против России и Белоруссии? На то, что раз Россия избрала западную модель развития, то санкции Запада ударят по этой модели и в России рухнет экономика и дестабилизируется социально-политическая ситуация. В этом отношении западные политики мыслили правильно. И в этом отношении западные санкции против России, несомненно, представляли большую опасность для наших народов» Лев Криштапович

При это философ отметил, что западные политики в своих санкциях не учли двух важных обстоятельств.

«Во-первых, Запад — это не всё мировое сообщество. Запад всего лишь часть современного мира. При том меньшая часть современного мира. Большая часть современного мира или отвергла законность западных санкций (Китай), или проигнорировала эти санкции (Индия). Поэтому западные санкции не сыграли той роли, на которую рассчитывали США и Евросоюз. Во-вторых, и это главное, Россия провела ряд финансовых, валютных, экономических и других мероприятий чисто антилиберальных (антизападных), которые существенно ограничили негативное воздействие западных санкций на российскую экономику. Тем самым стало понятно, что продолжать жевать прозападную жвачку о невидимой руке рынка, который, дескать, все обустроит, — значит лить воду на мельницу западной политики, направленной на разрушение России», — считает Криштапович.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на космодром «Восточный» в апреле этого года заявил президенту России Владимиру Путину, что знает, как выстоять против западных санкций. «Никому не надо думать, что Россия — мощь, а Белоруссия маленькая. Мал золотник, да дорог. Мы знаем, что положить на чашу весов. Мы выстоим», — заявил Лукашенко.