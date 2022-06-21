Волгоград, , 15:07 — REGNUM В незаконном сбыте огнестрельного оружия подозревают двух жителей Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в пресс-службе СУ СК по региону.

Пистолет Макарова Stanislav S. Yanchenko

Следователи установили, что мужчины незаконно приобрели девятимиллиметровый пистолет Макарова и три боеприпаса к нему. Оружие подозреваемые хранили дома. В апреле в Советском районе города они продали пистолет и патроны, получив взамен макет травматического пистолета Макарова и две тысячи рублей. Покупателем оказался оперативник, подозреваемых задержали.

Возбуждено уголовное дело.