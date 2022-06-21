Москва, 21 июня, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В условиях глобального энергетического кризиса вопросы энергосбережения и энергетической эффективности очень важны. Однако ситуацию в Европе этим не исправить, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Каленов.

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«Глава Еврокомиссии выдает желаемое за действительное. Заместить все поставки «Северного потока» подобными мерами просто нереально, речь идет о слишком больших объемах.

Надо учитывать тот факт, что газ, как и другие углеводороды, используется не только в целях отопления, но и в виде сырья. Кроме того, не следует забывать и о промышленности.

Отказ от российского газа бьет в первую очередь по энергоемким производствам Европы — предприятиям химической, сталелитейной и бумажной промышленности.

Поэтому, как ни крути, но европейская бескомпромиссность либо скоро падет, и они будут договариваться с Россией, либо, если Запад продолжит упорствовать, это обернется для них очень серьезными экономическими последствиями», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Европа может заменить поставки газа из России, если граждане снизят температуру отопления на два градуса, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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