Донецк, , 14:50 — REGNUM Постановление о вопросах прохождения военной службы во внутренних войсках МВД Донецкой Народной Республики (ДНР), согласно положению которого разрешено принимать на службу по контракту граждан других стран, подписал глава ДНР Денис Пушилин, документ 21 января обнародован на сайте главы республики.

Денис Пушилин Denis-pushilin.ru

«Постановляю: определить, что в период действия военного положения и в военное время правоотношения, связанные с поступлением на военную службу во внутренние войска министерства внутренних дел ДНР, ее прохождением и прекращением, возникает и осуществляется с учетом следующих особенностей: прохождение военной службы осуществляется: гражданами ДНР — по призыву, в том числе по мобилизации, и по контракту; иностранными гражданами — по контракту», — говорится в опубликованном документе.

Также указывается, что постановление вступает в силу со дня его подписания, оно было подписано главой ДНР 6 июня 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал, что заблокированные на территории завода «Азот» в Северодонецке киевские боевики расстреляли пять своих сослуживцев.