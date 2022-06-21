Сыктывкар, 21 июня, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Власти Сыктывкара предоставят бизнесу отсрочку по арендным платежам на фоне антироссийских санкций, сообщает администрация города.

Дарья Драй ИА REGNUM Аренда помещения

Проект решения «Об отсрочке уплаты платежей в бюджет» рассмотрят на сессии Совета Сыктывкара 23 июня.

«Арендаторы смогут отсрочить плату за 1 апреля-30 июня и разделить ее на равные части до 31 декабря 2023 года. Между сторонами будет заключаться дополнительное соглашение. Недополученные доходы в бюджет Сыктывкара за апрель–июнь могут составить 4,6 млн рублей», — сообщили в горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в РФ быстрее всех адаптируются к санкциям производители питания.