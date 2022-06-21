Доха, , 14:48 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 июня в ходе международного форума в Дохе провёл встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

«Хотел бы обратить ваше внимание на перспективы развития сотрудничества по следующим направлениям. В частности, это расширение объёмов взаимной торговли. Считаю, что мы могли бы увеличить поставки продукции», — сказал Токаев.

По его мнению, у Грузии есть большие резервы, чтобы нарастить объёмы торговли с Казахстаном и другими странами. Токаев заявил готовности «к самой тесной кооперации» по этому вопросу.

Сообщается, что Гарибашвили подтвердил приверженность развития сотрудничества между странами. Он планирует посетить Казахстан в июле.