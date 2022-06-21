Москва, , 14:47 — REGNUM Украинские власти распространили информацию о якобы «тайной» поездке президента Владимира Зеленского в Лисичанск, чтобы остановить панику и бегство своих военных из Донбасса. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 21 июня на брифинге.

Владимир Зеленский на позициях ВСУ в Донбассе President.gov.ua

По его словам, группировка украинских войск в районе города Лисичанска в ЛНР отрезана от снабжения. Огневой контроль — полностью у российских войск.

Украинские пленные, добавил он, рассказывают о брошенных командирами подразделениях 79-й десантно-штурмовой бригады. Оставшиеся в живых военные в безвыходной ситуации сдались в плен.

Командир 57-й механизированной бригады ВСУ потерял две трети личного состава и умолял командование группировкой доложить об истинном положении дел украинскому генштабу и лично президенту.

«Киевским режимом на фоне военных провалов продолжаются вбросы в лучших традициях «Квартала-95», чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих с Донбасса», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что Зеленский, находясь в Лисичанске, попал под обстрел. Украинский президент якобы тайно отправился в Донбасс, чтобы поддержать военных.

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