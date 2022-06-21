Минусинский район, Красноярский край, , 14:45 — REGNUM В Красноярском крае вынесен приговор по уголовному делу об убийстве главного редактора газеты «ТОН-М» Дмитрия Попкова. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 июня в Следственном комитете РФ.

Суд George Hodan

Обвинительный приговор вынесен жителю Красноярского края Николаю Горюнову. Он признан виновным по ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105, п. «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 150, ч. 1 ст. 222, п. «г» ч. 3 ст. 226 УК РФ («Организация убийства», «Убийство», «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления», «Незаконный оборот оружия», «Хищение огнестрельного оружия с применением насилия, неопасного для жизни или здоровья»).

Установлено, что в апреле–мае 2017 года депутат Минусинского райсовета Иса Хашиев решил организовать убийство главного редактора общественно-политической газеты «ТОН-М» Дмитрия Попкова. Уточняется, что ранее между Хашиевым и Попковым был конфликт, связанный с их противостоянием на выборах главы района в 2016 году.

Хашиев привлёк к совершению преступления Горюнова. Он предложил ему за деньги организовать убийство Попкова. Горюнов нанял киллера — несовершеннолетнего на тот момент молодого человека.

Киллер вооружился переданным ему Горюновым пистолетом с глушителем и прибыл к дому Попкова. Журналист находился в бане. Несовершеннолетний выстрелил в него не менее шести раз. Потерпевший скончался на месте.

Кроме того, Горюнов похитил с применением насилия карабин, из которого 16 апреля 2020 года он и киллер в лесополосе в Минусинском районе убили местного жителя. Они выстрелили в мужчину не менее пяти раз.

Горюнов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело против него в декабре 2021 года было направлено в суд. В последующем в суд было направлено дело против Хашиева и киллера.

Суд приговорил Горюнова к 17 годам колонии строгого режима и ограничению свободы на срок 1 год 10 месяцев. Рассмотрение судом уголовного дела против Хашиева и киллера продолжается.

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