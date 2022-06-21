Люксембург, 21 июня, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Соглашение 27 европейских стран о статусе кандидата Украины в члены ЕС будет достигнуто, оценили европейские министры во время встречи в Люксембурге.

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Европейская комиссия вынесла положительное заключение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены Европейского союза, что открыло бы путь к членству двух стран в ЕС после долгого процесса.

«Нет ни одной страны, для которой это предложение представляло бы проблему. Мы собираемся продемонстрировать большое единодушие», — заверил министр иностранных дел Люксембурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что в ближайшие дни ЕС окончательно определит детали финансового пакета для Украины в размере 9 млрд евро, чтобы поддержать разрушенную экономику страны.