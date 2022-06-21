Белград, 21 июня, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Власти Сербии планируют изменить статус Российско-сербского гуманитарного центра в городе Ниш, чтобы потом окончательно закрыть эту гуманитарную организацию. Об этом говорится в статье исследовательско-издательского центра «Демостат», опубликованной 20 июня.

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«Это решение, которое формально должно принять новое правительство Сербии после того, как оно будет сформировано, должно приниматься, поскольку все больше слышны требования в адрес Сербии о согласовании ее внешней политики с политикой ЕС в свете российского вторжения на Украину, что подразумевает введение санкций против России, а также разрыв сотрудничества с русскими по линии гуманитарного центра на юге Сербии», — говорится в статье «Демостата».

Авторы статьи уточнили, что информацию по поводу смены статуса Российско-сербского гуманитарного центра в Нише они попытались уточнить у представителей МВД Сербии и в самом центре, но их запрос остался без ответа.

По словамИгоря Новаковича из «Центра по международным вопросам и вопросам безопасности», изменение статуса или закрытые Российско-сербского гуманитарного центра было бы «жестом доброй воли» по отношению к ЕС. Эксперт в интервью для портала «Демостат» отметил, что этот объект уже годами не функционировал так, как было запланировано изначально, и «закрытие центра — это самая минимальная цена, которую может заплатить Сербия» в условиях конфронтации России и Запада. Тем не менее, уточнил он, сам гуманитарный центр в Нише не может находиться в списке санкции ЕС против России, так как в других европейских странах подобных объектов нет.

Напомним, что Российско-сербский гуманитарный центр в городе Ниш был учрежден в 2012 году на основании соглашения, подписанного правительствами России и Сербии. Изначально было запланировано, что центр станет полноценной международной структурой, обеспечивающей оказание содействия и помощи по чрезвычайному гуманитарному реагированию всем заинтересованным государствам Балканского региона. С момента его открытия Российско-сербский гуманитарный центр находился в центре внимания западных СМИ, которые обвиняли российскую сторону в намерении открыть в Сербии под прикрытием гуманитарной деятельности полноценную военную базу.