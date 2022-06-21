Симферополь, 21 июня, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Официальный старт строительству федерального детского реабилитационного центра дан в Евпатории 21 июня. Об этом сообщил в телеграм-канале глава республики Крым Сергей Аксёнов.

Телеграм-канал Сергея Аксёнова Закладка камня на месте строительства центра

«Сегодня совместно с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко в режиме телемоста с представителями правительства Российской Федерации и Федерального собрания РФ в Евпатории был дан старт строительства Федерального детского реабилитационного центра и открыт памятный камень», — написал Аксёнов.

Глава региона отметил, что климат Евпатории делает этот район идеальным для создания детского круглогодичного курорта. Центр будет создан на базе имущественного комплекса детского санатория «Родина» и бывшей грязелечебницы «Мойнаки», в его состав войдёт также участок морского побережья.

Аксёнов поблагодарил президента России и правительство РФ за содействие в реализации проекта, добавив, что в настоящее время правительством Крыма совместно с федеральными министерствами ведётся разработка дорожной карты по восстановлению детских оздоровительных лагерей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года власти Крыма подписали соглашения о комплексном освоении территории у озера Мойнаки в Евпатории. Заявленный объём инвестиций — около 35 млрд рублей.