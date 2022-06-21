В Крыму дан старт строительству детского реабилитационного центра
Симферополь, 21 июня, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Официальный старт строительству федерального детского реабилитационного центра дан в Евпатории 21 июня. Об этом сообщил в телеграм-канале глава республики Крым Сергей Аксёнов.
Глава региона отметил, что климат Евпатории делает этот район идеальным для создания детского круглогодичного курорта. Центр будет создан на базе имущественного комплекса детского санатория «Родина» и бывшей грязелечебницы «Мойнаки», в его состав войдёт также участок морского побережья.
Аксёнов поблагодарил президента России и правительство РФ за содействие в реализации проекта, добавив, что в настоящее время правительством Крыма совместно с федеральными министерствами ведётся разработка дорожной карты по восстановлению детских оздоровительных лагерей.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года власти Крыма подписали соглашения о комплексном освоении территории у озера Мойнаки в Евпатории. Заявленный объём инвестиций — около 35 млрд рублей.