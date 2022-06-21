Москва, 21 июня, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о требованиях алиментов, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Закон не только юридический, но и нравственности и морали», — отметила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ).

Законопроектом предусматривается, что право требовать предоставления алиментов в судебном порядке имеет не только жена (бывшая жена), осуществляющая уход за общим ребенком, в случае отказа мужа (бывшего мужа) от ее материальной поддержки, но и муж (бывший муж), ухаживающий за общим ребенком, если жена (бывшая жена) отказывается от его материальной поддержки.

При этом алименты по-прежнему будут выплачиваться до достижения ребенком возраста трех лет.

Сейчас правовой пробел восполняется постановлением пленума Верховного суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов», пункт 44 с которого предусматривает, что в случае, если уход за общим ребенком супругов до достижения им возраста трех лет осуществляется отцом ребенка, а мать ребенка устранилась от его воспитания и содержания, исходя из аналогии закона (статья 5 Семейного кодекса РФ) указанный супруг (бывший супруг) вправе обратиться в суд с иском к супруге (бывшей супруге) о предоставлении содержания до достижения ребенком возраста трех лет.

Законопроект внесен в Госдуму Архангельским областным Собранием депутатов.