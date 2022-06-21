Тбилиси, 21 июня, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Акция протеста сторонников евроинтеграции Грузии, прошедшая 20 июня в Тбилиси и ряде других городов собрала более 100 тыс. человек, что должно испугать членов правящей партии «Грузинская мечта». Об этом заявила депутат парламента республики от партии «Лело» Саломе Самадашвили.

Протест

«Я бы на их месте очень испугалась, потому что грузинский народ, несмотря на попытки пропагандистской дискредитации государственных каналов, всё равно сказал свое слово», — сказала Самадашвили.

Она отметила, что в Еврокомиссии заявили о необходимости провести «деолигархизацию», а про Украину и Молдавию такого не сказали. На этом основании депутат сделала вывод, что там это уже якобы сделали. Самадашвили также обвинила руководство Грузии в «пророссийскости».

Напомним, в грузинской оппозиции критически восприняли рекомендацию Еврокомиссии не предоставлять пока Грузии статус кандидата на вхождение в Евросоюз. После окончательного решения, которое ожидается до 24 июня, сторонники евроинтеграции собираются добиваться отставки грузинского правительства, если республике так и не дадут статус кандидата в ЕС.