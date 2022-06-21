Москва, , 14:38 — REGNUM Таргетирование — это «привязка» обменного курса национальной валюты к обменному курсу валюты другой страны или сразу к нескольким иностранным валютам. Таким образом, обменный курс валюты становится регулируемым, а иногда и нерыночным, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Рубль Центробанк РФ

«Можно согласиться с аргументами Банка России о том, что подобное таргетирование валют приводит к утрате валютного суверенитета. Проблема таргетирования заключается в том, что для регулирования и тем более для фиксации обменного курса валюты стране необходимо использовать свои золотовалютные резервы.

Попросту говоря, если курс национальной валюты привязан к доллару США, значит, центральный банк страны должен продавать доллары и покупать свою национальную валюту, чтобы не дать её обесцениться.

А чтобы совершать операции на открытом рынке с долларами, значит центральному банку нужно хранить золотовалютные резервы страны в долларах, точнее — в ФРС США, и других вариантов здесь, к сожалению, нет, либо в рыночной экономике они неприемлемы или почти неприемлемы.

В условиях санкций против золотовалютных резервов Банка России, половина которых была номинирована в долларах США и евро, а также в валютах некоторых других стран Запада, мы уже знаем, к чему приводит такая политика — номинированные в таких валютах ЗВР можно потерять в одночасье, а возвращать, возможно, придётся годами, если не десятилетиями (или даже вообще смириться с их потерей).

Привязка нацвалюты к валюте другой страны будет ещё и означать, что национальная валюта будет неизбежно повторять динамику той зарубежной валюты, к которой привязана. Негативным здесь является опыт Грузии, которая привязала свою национальную валюту к турецкой лире, а теперь, по мере обесценения лиры вынуждена бороться с негативными последствиями этого опрометчивого решения.

Попытки некоторых латиноамериканских стран привязать национальные валюты к доллару успехов не принесли, в результате чего доллар США не только фактически, но и официально стал национальной валютой в этих странах.

Наиболее ярким примером является Эквадор, и о каком его экономическом суверенитете может идти речь? Сделать доллар национальной валютой своей страны — ещё хуже, чем утратить часть золотовалютных резервов.

А Сальвадор национальной валютой сделал биткоин, и хотя о последствиях такого решения рано говорить, уже ясно, что по мере падения биткоина в цене, фактически будет обесцениваться и новая «национальная валюта» Сальвадора.

Есть, конечно, и более успешный опыт — фиксирования курса азербайджанского маната и туркменского маната уже в течение многих лет. Но Азербайджан год за годом сокращает свои международные резервы, тратя заработанные на углеводородах доллары и евро на поддержание валютного курса, а в Туркмении, например, рынка наличной валюты для населения просто не существует.

Таким образом, по-настоящему успешного опыта привязки национальной валюты к валюте другой стране, который бы оптимально подходил для экономики России, в мире пока нет», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России видит риски в таргетировании курса национальной валюты, в том числе из-за переноса инфляции, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

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