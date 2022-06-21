Москва, , 14:37 — REGNUM Американцы опасаются, что несбалансированные действия ФРС спровоцируют рецессию в экономике США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Слишком резкие решения ФРС США вызывают озабоченность и беспокойство у американских домохозяйств и малого бизнеса. Американцы опасаются, что несбалансированные действия американских монетарных властей спровоцируют рецессию в экономике Соединенных Штатов, — сказал Ильинский. — Министр финансов Джанет Йеллен на днях заявила, что рост экономики США замедлится из-за высоких процентных ставок. Сегодня наблюдается замедление роста экономики до уровня ниже трендового роста, а уровень безработицы неустанно движется вверх. В этих условиях американские домохозяйства стали перераспределять свои расходы, и спрос начинает падать. Сегодня ФРС США оценивает, что в лучшем случае процесс стабилизации индекса потребительских цен растянется минимум на два года, а американским потребителям на несколько лет придется затянуть свой пояс потуже».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Федрезерву США, несмотря на все попытки, так и не удалось остановить темпы роста цен в Америке.

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