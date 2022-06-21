Москва, 21 июня, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Американцы опасаются, что несбалансированные действия ФРС спровоцируют рецессию в экономике США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Слишком резкие решения ФРС США вызывают озабоченность и беспокойство у американских домохозяйств и малого бизнеса. Американцы опасаются, что несбалансированные действия американских монетарных властей спровоцируют рецессию в экономике Соединенных Штатов, — сказал Ильинский. — Министр финансов Джанет Йеллен на днях заявила, что рост экономики США замедлится из-за высоких процентных ставок. Сегодня наблюдается замедление роста экономики до уровня ниже трендового роста, а уровень безработицы неустанно движется вверх. В этих условиях американские домохозяйства стали перераспределять свои расходы, и спрос начинает падать. Сегодня ФРС США оценивает, что в лучшем случае процесс стабилизации индекса потребительских цен растянется минимум на два года, а американским потребителям на несколько лет придется затянуть свой пояс потуже».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Федрезерву США, несмотря на все попытки, так и не удалось остановить темпы роста цен в Америке.