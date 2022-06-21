Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга похоронили гвардии сержанта ВДВ, 36-летнего солдата-контрактника Георгия Авраменко, погибшего при исполнении воинского долга в ходе спецоперации Вооруженных сил России на Украине.

Крест и свечи Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отмечает 21 июня издание «Фонтанка», власти Петербурга не сообщали о его гибели, поскольку Авраменко — уроженец поселка Давыдовка Воронежской области — не был официально зарегистрирован на территории Северной столицы. Однако похоронили десантника в Приморском районе Петербурга.

«Проводить пришли глава администрации Приморского района и городской депутат Андрей Горшечников», — пишет издание. Горшечников в соцсети сообщил, что Георгий Авраменко посмертно награжден Орденом Мужества, а близкий друг погибшего Антон Харитонов рассказал, что Георгий Авраменко участвовал в захвате и удержании аэродрома Гостомель под Киевом в первые недели спецоперации.

До того, как поступить на контрактную службу, Авраменко жил в Петербурге, работал на заводе, активно участвовал в жизни православной общины, был послушником Валаамского монастыря.

Ранее органы власти Петербурга и СМИ сообщали о гибели 17 жителей Петербурга в ходе специальной военной операции на Украине.

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