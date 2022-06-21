Улан-Удэ, , 14:36 — REGNUM Верховный суд Бурятии отменил оправдательный приговор по делу об убийстве двух девушек в местности Клюквенная падь Кабанского района в 2002 году. В совершении преступления обвиняли бывших полицейских, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее районный суд на основании вердикта коллегии присяжных оправдал подсудимых. Однако апелляционной инстанцией Верховного суда приговор был отменён, а материалы дела направлены на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

«Суд апелляционной инстанции признал обоснованными доводы апелляционных представлений, жалоб потерпевших о том, что судом первой инстанции при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей были допущены многочисленные нарушения уголовно-процессуального закона», — отметили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, тела двух девушек 17 и 18 лет с проломленными черепами были найдены 26 августа 2002 года. Было возбуждено уголовное дело, однако преступление долгое время оставалось нераскрытым.

Лишь спустя 17 лет следствие вышло на след подозреваемых, которые в момент убийства работали в органах внутренних дел. По данным следствия, сотрудники полиции распивали с девушками в лесу спиртное, когда между ними произошёл конфликт. В результате девушки были убиты. К моменту задержания в 2019 году один из подозреваемых продолжал работать в том же отделе полиции, второй уже вышел на пенсию.

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