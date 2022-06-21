Москва, 21 июня, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Сразу пять ракет «Точка-У» перехвачено силами ВС РФ в ходе специальной военной операции, сообщил 21 июня официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

По его словам, перехвачено пять тактических ракет «Точка-У», а также 30 реактивных снарядов РСЗО «Ураган». Конашенков перечислил места, где произошли перехваты — районы населённых пунктов Лозовский Луганской Народной Республики, Лозовая, Кременец, Александровка Донецкой Народной Республики, Долгенькое и Топольское Харьковской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня по территории ЛНР украинские войска выпустили две ракеты «Точка-У».