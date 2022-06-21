Донецк, , 14:35 — REGNUM Вооруженные украинские формирования несколько раз обстреляли Донецк и населённый пункт Гольмовский из артиллерии. Об этом 21 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

Отмечается, что в 12:34 (совпадает с мск) киевские боевики выпустили по Донецку восемь снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 12:55 ВСУ обстреляли Гольмовский, выпустив по нему четыре снаряда калибра 152 мм, и Киевский район Донецка, по которому было выпущено десять снарядов калибра 155 мм.

Кроме того, в 13:15 украинские нацисты снова обстреляли Киевский район Донецка, выпустив по нему ещё 20 снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российская авиация поразила за сутки 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.