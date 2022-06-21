Воркута, Коми, , 14:33 — REGNUM В Воркуте вынесен приговор группе-врачей, получавших взятки от шахтеров, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Взятка ru.torange.biz

По данным следствия, в 2016–2018 годах участники организованной преступной группы систематически получали взятки от шахтеров за содействие в гарантированном установлении им профессионального заболевания и степени утраты профессиональной трудоспособности, а также прохождении врачебной комиссии с целью подтверждения возможности работать в горнодобывающей отрасли.

В ходе предварительного расследования было выявлено 23 эпизода преступной деятельности. Общая сумма полученных должностными лицами в качестве взяток денежных средств составила более двух миллионов рублей.

Один из фигурантов дела — руководитель филиала 22 ФГУ Бюро МСЭ Коми — приговорен к восьми годам колонии строгого режима со штрафом 5 млн рублей. Еще один врач Бюро МСЭ получил условный срок и штраф в три млн рублей. Остальные фигуранты осуждены к штрафам от 3 млн до 5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области по подозрению в коррупции задержали двух руководителей больницы.