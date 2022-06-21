Рязань, 21 июня 2022, 14:41 — REGNUM Пациента с гигантской опухолью мозга спасли врачи Рязанской областной клинической больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в пресс-службе минздрава региона.
Родственники мужчины вызвали скорую помощь — у него подозревали инсульт. В больнице после диагностики стало ясно, что говорить и двигаться пациенту мешала злокачественная опухоль, которая располагалась в функционально значимой зоне мозга. Перед операцией потребовалась стабилизация состояния мужчины и после лечения в неврологическом отделении ОКБ, его направили к нейрохирургам.
К пациенту вернулись речь и движение. Его уже выписали из больницы.