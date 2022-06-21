Рязань, 21 июня, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Пациента с гигантской опухолью мозга спасли врачи Рязанской областной клинической больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в пресс-службе минздрава региона.

(сс) mos.ru. Юлия Иванко Операция

Родственники мужчины вызвали скорую помощь — у него подозревали инсульт. В больнице после диагностики стало ясно, что говорить и двигаться пациенту мешала злокачественная опухоль, которая располагалась в функционально значимой зоне мозга. Перед операцией потребовалась стабилизация состояния мужчины и после лечения в неврологическом отделении ОКБ, его направили к нейрохирургам.

«Мы провели в операционной два часа. Столько времени потребовалось, чтобы отделить опухоль и удалить её, не задев тонкие структуры мозга. Для успешной работы использовали микроскоп и навигационное оборудование. После удаления оказалось, что опухоль имеет размер 10×7 сантиметров. Это действительно гигантский размер для новообразования головного мозга», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Андрей Косолапов.

К пациенту вернулись речь и движение. Его уже выписали из больницы.