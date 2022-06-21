Оренбург, 21 июня, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Оренбургской области назван первый мультистобалльник по ЕГЭ. Максимально возможный результат по двум предметам получила ученица гимназии №5 Оренбурга, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Выпускника набрала по 100 баллов по экзаменам по русскому языку и истории. По истории на 100 баллов экзамен написали сразу 12 школьников. По русскому языку экзамен на 100 баллов сдали 38 человек.

На сегодняшний день в Оренбуржье насчитывается 76 стобалльных результатов по ЕГЭ.