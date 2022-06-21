Москва, 21 июня, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Ряд масел и ароматических веществ, среди которых масло горького миндаля и камфора, запретят добавлять в качестве ингредиентов при производстве некурительных табачных изделий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, такой законопроект правительства Госдума приняла в первом чтении.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Согласно документу, Технический регламент на табачную продукцию предлагается дополнить приложением, содержащим перечень веществ, которые не допускаются к использованию в качестве ингредиентов при производстве некурительных табачных изделий.

Авторы отдельно обращают внимание на то, что в России запрещен оборот табака сосательного (снюса) и насвая.

Законопроект также регламентирует требования к информации, нанесенной на потребительскую упаковку или лист-вкладыш. Она не должна содержать термины, описания, знаки, символы и обозначения, которые прямо или косвенно создают ложное впечатление о том, что некурительное табачное изделие является менее вредным для здоровья человека, чем другие некурительные табачные изделия.

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