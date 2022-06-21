Каир, 21 июня, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Египта сообщило о возвращении госпиталей, ранее оборудованных для лечения новой коронавирусной инфекции, к нормальному режиму работы. С таким заявлением, как сообщает Masry Al-Youm, выступил 21 июня официальный представитель ведомства Хоссам Абдель Гоффар.

Египет

По словам чиновника, в ряде больниц всё ещё остаются изолированные палаты для пациентов с COVID-19, однако все больницы открылись для приёма пациентов с другими заболеваниями. Это решение было принято из-за улучшения эпидемиологической обстановки в стране.

«В больницах всё ещё остаются отделения для изоляции больных с COVID-19, но больше нет больниц, перепрофилированных только для лечения COVID-19. Количество больных, поступающих в эти палаты, существенно снизилось», — заявил Хоссам Абдель Гоффар.