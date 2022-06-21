Самара, 21 июня, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Кровли нескольких зданий были повреждены в результате прохождении грозового фронта на территории Пестравского района в Самарской области. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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Сообщается, что вечером 20 июня в результате сильного ветра в Пестравскои районе были повреждены кровли двух административных зданий, школы, двух детских садов и многоквартирных домов в селах Пестравка, Майское и Тяглое Озеро.

Отмечается, что на все поврежденные объекты выехал прокурор района Евгений Букреев. Специалисты уже ведут восстановительные работы по ремонту кровли детского сада «Колосок» селе Тяглое Озеро.

Сообщается, что по другим объектам администрация района оценивает размер ущерба. После этого специалисты составят сметы и проведут процедуры по заключению муниципальных контрактов на восстановительный ремонт этих объектов.