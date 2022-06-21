Москва, 21 июня, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможность вынесения смертной казни американским наемникам, попавших в плен на Украине, но это должен решить суд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы не можем ничего исключать, потому что это решение суда, мы никогда их не комментируем, и тем более мы не имеем права вмешиваться», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что взятые в плен американские наёмники, воевавшие в рядах украинских нацистов, не подпадают под действие Женевской конвенции.

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