Вашингтон, 21 июня, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Музыкальная композиция южнокорейского бойз-бенда BTS «Yet To Come» заняла первую строчку в рейтинге Billboard Global. Об этом сообщает KBS со ссылкой на одноименный американский еженедельник.

Jordan Strauss Южнокорейская группа BTS

Отметим, что южнокорейская группа регулярно показывала хорошие показатели в чартах Billboard.

В разное время данный рейтинг возглавляли такие популярные песни как «Dynamite», «Life Goes On», «Butter», «Permission to Dance», «My Universe».

Отметим, что композиция «Yet To Come» также заняла второе место в чарте Billboard Global 200.

Billboard Global 200 — еженедельный хит-парад журнала Billboard, в котором участвуют песни со всего мира со всех доступных для подсчёта территорий и стран.