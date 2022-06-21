Москва, 21 июня, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Рост стоимости телекоммуникационных услуг как для физических лиц, так и для бизнеса неизбежен, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

(сс) Pexels Телефон и SIM-карта

«Как показал мировой опыт, услуги связи неэластичны по цене, как хлеб и гречка, то есть сколько бы они ни стоили, прожить ни гражданин, ни бизнес без них уже не может.

Без услуг мобильной связи удалённый работник не прочитает поставленную ему задачу, магазин не примет пластиковую карту (не говоря уже про карту лояльности), банк не позволит расплатиться, родители школьника не войдут в родительский чат, а таксист не довезёт пассажира. Мы уже не можем откатиться на десять лет назад, нам придётся платить.

А телекомам нужны деньги, настолько остро, что даже государство, прежде игнорировавшее их просьбы, разрешило не увеличивать затраты на хранение данных в соответствии с «законом Яровой».

Западные санкции не носят характер резкого удара — их, скорее, можно уподобить замораживанию. Они не ставят целью вывести из строя российскую инфраструктуру связи, лишить нас возможности звонить и качать данные, их цель — заморозить наше состояние на сегодняшнем уровне.

Это сужает возможности операторов развивать бизнес и увеличивать выручку. В России прекратили работу европейские поставщики и ограничили работу американские. Перед производством собственного оборудования в России стоит проблема окупаемости, поскольку отечественные предприятия не имеют системы сбыта на глобальных рынках.

Чтобы собственное производство функционировало, необходима государственная поддержка тех производителей, которые есть. В любом варианте отечественное оборудование будет дорогим, а значит, траты операторов через полгода-год вырастут. Им потребуются деньги на обновление оборудования.

Новые направления бизнеса операторов, такие как облачные сервисы, сталкиваются с той же проблемой — нужно оборудование, которое не производится у нас в достаточном количестве. Влияние роста стоимости оборудования будет увеличиваться по мере выхода из строя уже установленной аппаратной базы.

Впрочем, повысить цены операторам позволит колоссальный спрос на облачные услуги со стороны бизнеса. Наконец, операторам срочно приходится тратить средства на замену отечественным софтом импортных систем управления предприятиями, поскольку поставщики приостановили работу в России.

Палочкой-выручалочкой операторов выступает абонентская база. В России действует 250-260 млн SIM-карт. Вообще, SIM-карта может исправно служить, почти как советский холодильник, 10-15 лет. Однако совокупными усилиями производителей гаджетов, операторов, маркетологов и прочих фактический срок её службы удавалось сократить до четырёх лет.

Это позволяет выживать производителям SIM-карт, специализированным компаниям, которые продают свои изделия на глобальных рынках по низкой цене. В связи с санкциями нашим операторам приходится закупать такие карты у альтернативных поставщиков (из Китая и т.п.), которые продают их в малых масштабах — а следовательно, по цене, в 2-3 раза более высокой.

Соответственно, при текущих стандартах использования, в год нашим операторам требуется 60-70 млн SIM-карт. Операторы собрались снимать с абонентов 50 руб. за карту, что принесёт телекоммуникационной индустрии 3,0-3,5 млрд руб. в год на всех, или около миллиарда рублей на оператора. Таким путём эту статью увеличившихся затрат операторы, в основном, покроют.

Но это не снимает необходимость финансирования возросших затрат по тем направлениям, которые перечислены выше. Впрочем, многим операторам открыты долгосрочные кредитные линии в российских банках.

Понятно, что стратегии развития будут пересмотрены, и, возможно, значительного и всеобщего роста тарифов удастся избежать. Вероятнее всего, тарифы будут подняты для тех групп абонентов, которые используют связь в целях ведения бизнеса», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые операторы связи в России начали взимать плату за подключение sim-карты.

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