Москва, 21 июня, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Российская авиация поразила за сутки 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 21 июня на брифинге.

Mil.gov.ua Военная техника ВСУ

Украинские силы, уточнил он, поражены оперативно-тактической и армейской авиацией. Кроме того, уничтожен пункт управления украинских войск.

В районе Северска в ДНР поражена многофункциональная радиолокационная станция наведения ракет зенитного ракетного комплекса С-300.

Читайте также: Минобороны России: четыре склада ВСУ и ЗРК «Бук-М1» уничтожены в Донбассе