Москва, , 14:38 — REGNUM Благодаря проекту «Цифровые профессии» нацпроекта «Цифровая экономика», гражданам России доступно более 100 курсов по ИТ-направлениям. Господдержка позволяет получить образование в сфере ИТ со скидкой от 50% до 100% в зависимости от льготной категории.

Цифровая экономика

Полностью бесплатно обучение могут пройти: инвалиды; безработные, стоящие на учете в центре занятости.

Со скидкой 50%: родители детей до 3-х лет с зарплатой выше средней по региону (данные по средней зарплате публикует Росстат); студенты вузов, техникумов и колледжей; работники бюджетных организаций; граждане с зарплатой ниже средней по региону.

Со скидкой 75%: родители детей до 3-х лет с зарплатой ниже средней по региону (данные по средней зарплате публикует Росстат); безработные, которые не стоят на учете в центре занятости.

Записаться можно на один курс из 41 курса по направлению «Программирование» (обучиться программированию на Python, Java и JavaScript, PHP, Swift, Kotlin, Go, освоить тестирование ПО или стать разработчиками бизнес приложений или мобильных приложений для ключевых операционных систем); 32 курсов в разделе «Аналитика» (стать специалистом по Data Science, проджект-менеджером, руководителем интернет-продаж, ИТ-рекрутером, финансовым менеджером в ИТ, трафик-менеджером);

11 курсов по направлению «Дизайн» (обучиться UX/UI-дизайну, моушн-дизайну, веб-дизайну и другим популярным направлениям в области креативной разработки) и другие.

Среди курсов проекта «Цифровые профессии» также есть курсы по искусственному интеллекту, системному администрированию, кибербезопасности и по моделированию и управлению промышленными манипуляторами и других. Кроме того, каталог курсов постоянно обновляется.

Для того, чтобы записаться на портале Госуслуг, нужно:

Выбрать программу. Заполнить анкету, указав сведения об образовании и льготах. Отправить заявку.

«Сейчас желающим обучаться требуется заново переосмыслить вакансии и возможности на рынке труда. Обучение в области инновационного инжиниринга — это то, что необходимо сейчас в России и то, что в ближайшем будущем будет высоко оплачиваться, помимо IT в классическом понимании.

Мы, например, недавно обнаружили, что очень востребованными оказались специалисты креативных профессий. Потому что, чтобы, например, сделать импортозамещающую деталь, ее необходимо сначала визуализировать, создать в виртуальной 3d-среде.

Сейчас специалистов, которые это делают, называют инженерами. Но фактически это гуманитарии — художники, креативщики. И сейчас есть очень интересная тенденция: креативщики плавно перетекают в эту инновационно-инжиниринговую среду. В советское время, этих людей называли конструкторами, были целые конструкторские бюро.

Сейчас на рынке огромный дефицит таких специалистов. Спрос огромный, им готовы платить по 300−500 тысяч в месяц», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель Пермского регионального отделения «Деловой России», управляющий партнер «GGroup — управление активами» Евгений Протопопов.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из целей национального проекта «Цифровая экономика» — совершенствование системы образования, которое обеспечит подготовку квалифицированных кадров для цифровой экономики.

Граждане России получат новые возможности и мотивацию для освоения цифровых компетенций по специальным программам дополнительного образования на условиях полной или частичной компенсации затрат.