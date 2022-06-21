Донецк, 21 июня, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Киевского района Донецка. Об этом 21 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 13:15 зафиксирована атака с позиций ВСУ в Авдеевке. По Киевскому району города выпущено 20 снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские артиллеристы совершили обстрел города Горловка в Донецкой Народной Республике.