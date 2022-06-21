Минск, , 14:26 — REGNUM Консервация обломков СССР под эвфемизмом сохранения независимости и суверенитета постсоветских республик (что пропагандировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на ПМЭФ) — путь в никуда. Единственным условием подлинного возрождения независимости и суверенитета России и Белоруссии, а также других постсоветских обломков, является возрождение советского проекта под названием СССР.2. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 21 июня белорусский философ Лев Криштапович.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Основной аргумент, который приводят противники такого проекта, сводится к указанию на то, что нельзя возвратиться в прошлое, а следовательно, нельзя возродить СССР.2. Но это не аргументация, а софистика, поскольку под видом невозможности возвращения в прошлое противники проекта СССР.2 отрицают судьбоносное значение советского прошлого для белорусского и русского народов. В прошлое, в самом деле, возвратиться нельзя. Но отрицать прошлое — значит отрицать свою историю, значит отказываться от своей исторической памяти, значит становиться на дорогу исторического беспамятства» Лев Криштапович

Такой путь, по мнению философа, не только не способствует сохранению российской и белорусской государственности, но он начисто лишает народы России и Белоруссии своего будущего. Чтобы иметь будущее, русскому и белорусскому народам придётся завершить строительство Союзного государства и серьёзно отнестись к возрождению проекта СССР.2 на всем постсоветском пространстве, утверждает Криштапович.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в интервью журналисту Владимиру Соловьёву президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает неизбежным объединение большей части постсоветского пространства в Союзное государство в ближайшие 10−15 лет.