Минск, 21 июня, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Консервация обломков СССР под эвфемизмом сохранения независимости и суверенитета постсоветских республик (что пропагандировал президент КазахстанаКасым-Жомарт Токаев на ПМЭФ) — путь в никуда. Единственным условием подлинного возрождения независимости и суверенитета России и Белоруссии, а также других постсоветских обломков, является возрождение советского проекта под названием СССР.2. Такое мнение высказал корреспондентуИА REGNUM 21 июня белорусский философЛев Криштапович.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Основной аргумент, который приводят противники такого проекта, сводится к указанию на то, что нельзя возвратиться в прошлое, а следовательно, нельзя возродить СССР.2. Но это не аргументация, а софистика, поскольку под видом невозможности возвращения в прошлое противники проекта СССР.2 отрицают судьбоносное значение советского прошлого для белорусского и русского народов. В прошлое, в самом деле, возвратиться нельзя. Но отрицать прошлое — значит отрицать свою историю, значит отказываться от своей исторической памяти, значит становиться на дорогу исторического беспамятства» Лев Криштапович

Такой путь, по мнению философа, не только не способствует сохранению российской и белорусской государственности, но он начисто лишает народы России и Белоруссии своего будущего. Чтобы иметь будущее, русскому и белорусскому народам придётся завершить строительство Союзного государства и серьёзно отнестись к возрождению проекта СССР.2 на всем постсоветском пространстве, утверждает Криштапович.

Как сообщалоИА REGNUM, в феврале в интервью журналистуВладимиру Соловьёву президент БелоруссииАлександр Лукашенко заявил, что считает неизбежным объединение большей части постсоветского пространства в Союзное государство в ближайшие 10−15 лет.