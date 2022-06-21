Москва, 21 июня, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Американская экономика столкнулась с резким ростом издержек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«В США наблюдается отрицательный шок предложения на рынке из-за антироссийских санкций и разрушения глобальных цепочек поставок, что ведет к резкому росту издержек в американской экономике, — сказал он. — Майский отчет по индексу потребительских цен в США в целом был плохим с точки зрения стабилизации инфляции и превышал апрельские значения. Резко повышая процентные ставки, ФРС США надеялась сделать доллары более дорогими и смягчить ценовое давление со стороны спроса. Однако пока остановить темпы роста потребительских цен ФРС США не удалось».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что экономика США рискует полностью лишиться ценовой устойчивости.