Москва, , 14:24 — REGNUM На фоне санкций Банк России наделяется полномочием по установлению порядка и условий поддержания цен или спроса на размещаемые ценные бумаги. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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Законопроект разработан в целях развития института публичного размещения ценных бумаг на российском финансовом рынке. Так в перечень действий, которые не являются манипулированием рынком, предлагается включить действия, направленные на поддержание спроса на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам.

Кроме того, предусматривается, что не являются манипулированием рынком действия клиента участника торгов, а также действия участника торгов, совершенные по поручению клиента, если такие действия, направлены на поддержание цен или спроса на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются в соответствии с договором, сторонами которого являются эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, и участник торгов.

Банк России наделяется полномочием по установлению порядка и условий поддержания цен или спроса на размещаемые ценные бумаги, а также правом установить требования к осуществляющим указанное поддержание участникам торгов и клиентам участников торгов.

В законопроекте предлагается исключить полномочие Банка России по установлению порядка раскрытия информации о мерах, принятых Банком России в связи с нарушением законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.