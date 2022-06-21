Молдавия, , 14:21 — REGNUM Экс-президента Молдавии Игоря Додона 21 июня доставили в районный суд Кишинёва. Об этом сообщает телеканал TV8.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, возле суда собрались сторонники политика. Они приветствовали его и скандировали: «Свободу!»

Сообщается, что Додон отказался от общения с представителями СМИ. На сегодняшнем заседании суда рассмотрят ходатайство стороны обвинения о продлении домашнего ареста на 30 суток. Также рассмотрят вопрос о продолжении содержания в СИЗО шурина Додона.

Напомним, суд в Кишинёве 26 мая постановил отправить Додона под домашний арест на 30 суток. При этом прокуроры настаивали на его помещение в следственный изолятор. По их мнению, в противном случае в стране могли бы начаться беспорядки.

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