Москва, 21 июня, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Майская инфляция в Америке бьет сорокалетние рекорды и фактически полностью лишает экономику США ценовой устойчивости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Количественное смягчение, которое проводилось монетарными властями США, и их сверхмягкая денежно-кредитная политика резко увеличили денежную массу и создали сверхсильный положительный импульс спроса в американской экономике, что привело, в свою очередь, к сильнейшему инфляционному давлению, — сказал Ильинский. — Майская инфляция бьет сорокалетние рекорды и фактически полностью лишает американскую экономику ценовой устойчивости. Инфляция в США почти в пять раз превысила целевую величину 2021 года, и глава ФРС Джером Пауэлл говорит уже не о возвращении инфляции к целевым показателям, а о попытке сдержать их дальнейший рост, то есть стабилизировать и зафиксировать сегодняшние темпы роста цен в американской экономике».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Гусев заявил, что финансовым властям США приходится выбирать между «плохим» и «очень плохим» вариантами.